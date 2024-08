Il paese dei Balocchi si ferma per la pioggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Compleanno bagnato per ildei, che dopo l’inaugurazione di ieri ha dovuto far slittare di tre giorni la 20esima edizione della tradizionale festa per famiglie che si svolge in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. "L’ondata di maltempo prevista per i prossimi giorni impone, purtroppo, modifiche al calendario deldei- annuncia il presidente dell’omonima associazione che l’organizza, Michele Brocchini -. Consultata anche la Protezione Civile che ci ha conto l’arrivo di una perturbazione che incomberà per due giorni sul nostro territorio, con un’allerta meteo, abbiamo deciso di attendere un giorno in più prima di riprendere il programma. Il martedì infatti servirà a far asciugare e drenare il terreno adibito a parcheggio per l’evento". Tutti conti gli ospiti, anche se le carte del programma sono state rimescolate.