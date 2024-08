Hollow Knight | Silksong sarà presente alla Opening Night Live 2024? Risponde Geoff Keighley!

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 18 agosto 2024)è un gioco incredibilmente atteso da una nutrita fetta di fan, ma è sparito dai radar da ormai svariati anni a questa parte. Per questo motivo è lecito chiedersi se il titoloall’ormai imminente, domanda questa a cui ha deciso dire direttamente, smontando immediatamente le speranze dei fan! Difatti il presentatore dell’evento di apertura della Gamescomha affermato che il nuovo gioco di Team Cherry nonall’, smentendo in questo modo le flebili indiscrezioni che stavano già iniziando a circolare in rete in queste ore. Leggiamo il commento, breve e condiviso, condiviso da: “Giusto per toglierci questo peso, nientemartedì all’ONL. Team Cherry Games sta ancora “cucinando” (si riferisce allo sviluppo del gioco, ndr).