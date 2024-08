Genoa-Inter 2-2 cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Il pareggio per 2-2 di ieri inevidenzia una difficoltà con Inzaghi al Ferraris: non ci ha mai vinto. Questo è uno deiparticolari che spuntano dalla prima giornata di Serie A, purtroppo non andata come si voleva.2-2, le curiosità statistiche della partita TRE – Gli anni dal precedente rigore parato subendo gol sulla ribattuta. Era stato l’ultimo respinto in carriera da Samir Handanovic, il 15 maggio 2021 su Cristiano Ronaldo che poi segnò nel 3-2 per la Juventus.– Le volte che Simone Inzaghi ha guidato l’al Ferraris in carriera, frae Sampdoria. Non ha mai vinto e, curiosamente, ha solo pareggiato. Con i blucerchiati ha fatto 2-2 il 12 settembre 2021 (prima “non vittoria” sulla panchina nerazzurra) e 0-0 il 13 febbraio 2023, con i rossoblù 0-0 il 25 febbraio 2022 e 1-1 il 29 dicembre 2023 oltre a ieri.