Da Gardini a Rondoni e Pizzol tanti i forlivesi ospiti al Meeting

(Di domenica 18 agosto 2024) Anche quest’anno diversiinterverranno al, giunto alla 45ª edizione, che si svolgerà dal martedì a domenica 25 presso la Fiera di Rimini e avrà come titolo ‘Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?’. Nei giorni dell’evento sono previsti convegni, mostre e spettacoli con la partecipazione di artisti, scienziati, esponenti del mondo politico e di quello ecclesiale. Tra i relatoriche interverranno agli appuntamenti in programma vi sono Maurizio(nella foto), presidente nazionale di Confcooperative e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che martedì sarà fra i protagonisti dell’incontro ‘Il valore del lavoro: una ricerca urgente’, mentre Marco Maltoni, direttore dell’Unità cure palliative della Romagna, quel giorno modererà l’incontro ‘La cura della vita’ e il 23 interverrà su ‘Il fine della vita’.