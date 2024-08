Chiesa la Juventus teme che abbia già l’accordo con Marotta Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024)tiene sulle spine la. L’esubero di lusso non sembra avere alcune intenzione di muoversi da Torino, almeno per il momento. Dirigenza e staff tecnico hanno cosi deciso di metterlo ufficialmente fuori rosa e farlo allenare con gli altri “esuberi”. L’intento era quello di mettergli un po’ di pressione. Ma, secondo, dietro le quinte starebbe lavorandoper portare l’attaccante della Nazionale all’Inter a parametro zero. Questa è la più grande paura della, l’Inter potrebbe fare un’offerta low cost a fine agostoscrive poche ma importanti righe sull’affaire: “Capitolo. Alla Continassa la paura è che l’attaccanteun accordo chiuso con l’Inter a parametro zero e i nerazzurri, vendendo Arnautovic o Correa, possano tentare l’assalto low cost a fine agosto: 10 milioni per averlo subito“.