Atletica Jacobs e Fabbri protagonisti in Diamond League | sfilza di italiani a Chorzow Tamberi in entry-list

(Di domenica 18 agosto 2024) Una nutrita pattuglia italiana sarà protagonista a(Polonia), dove domenica 25 agosto andrà in scena una tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Sui 100 metri, che però sono al di fuori del circuito della, vedremo all’opera Marcelle Chituru Ali: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si rimetterà in gioco dopo il quinto posto di Parigi con 9.85, mentre il comasco ci riproverà dopo la semifinale a cinque cerchi e il 9.96 corso a Turku. Gli azzurri incroceranno l’argento e il bronzo delle Olimpiadi, ovvero il giamaicano Kishane Thompson e lo statunitense Fred Kerley, ma anche altri big come i giamaicani Ackeem Blake e Rohan Watson, lo statunitense Christian Coleman, il britannico Jeremiah Azu e il keniano Ferdinand Omanyala.