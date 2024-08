Asd Gagliole paese in festa per la promozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) L’AsdC5 è stata premiata come migliore squadra di Calcio a 5 da parte della Figc Marche sezione di "Futsal", fantastica la scalata fino alla C1. La cerimonia si è tenuta ad Ancona nella sede del Comitato Regionale della Figc. A ritirare il premio dalle mani del presidente del Futsal Marco Capretti una delegazione della società, il presidente Ernesto Riccioni, il ds Roberto Paoloni e la dirigente e responsabile del settore giovanile Aurora Piatanesi. Quella di sabato 24 agosto sarà una giornata interamente dedicata all’AsdC5. Inizio alle 9 con un incontro formativo in collaborazione con il Cus Camerino al palazzetto Drago & Gentili, ospite l’avvocato Nicola Muzi (ex direttore sportivo dell’Italservice Pesaro). Parlerà della riforma dello sport e del suo impatto sulle società di futsal.