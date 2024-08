Zaia | Sui diritti serve una no fly zone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - "Io rispetto gli istituti della democrazia, quindi anche il referendum", premette il governatore del Veneto Luca. "A breve capiremo se verrà approvato dalla Corte costituzionale o se sarà un fuoco di paglia", aggiunge parlando di Autonomia e del referendum abrogativo promosso dalle opposizioni. "Per ora resta solo una richiesta. L'opposizione fa un racconto irreale di questa riforma: il Sud avrà più opportunità del Nord, lo vedremo presto", spiega in un'intervista al Corriere della sera. Ma per il presidente leghista della regione Veneto, ci sono anche altre riforme di cui il Parlamento dovrà occuparsi: "Senza rinnegare le proprie radici ideologiche, dico cheuna legge che regoli il fine vita, che è quanto mai urgente.