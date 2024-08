Zaia | Serve una no-fly zone sui diritti civili Vannacci? Non commento Egonu è italianissima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Mentre il dibattito sulla proposta di riforma della cittadinanza agita la politica estiva (e soprattutto la maggioranza), l’ennesimo strappo interno avviene nel Carroccio. Proprio la Lega di Matteo Salvini è tra i più forti oppositori di un’ipotesi di introduzione dello ius scholae, ma non tutti nel partito condividono la linea del segretario. Oggi a parlare è stato il presidente del Veneto Luca, da sempre distante dalla linea del leader e che oggi ha ribadito le sue aperture. Il punto di partenza perè la legge che regoli il fine vita, ma non solo. “Senza rinnegare le proprie radici ideologiche, dico cheuna legge, che è quanto mai urgente”, ha detto al Corriere della sera. Per il governatore “una no-flysui, su cui auspico non ci siano scontri ideologici.