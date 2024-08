Toh il giudice di Irma Testa era corrotto | Parigi 2024 scandalo infinito nella boxe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Ah, che lamentosi questi italiani che cercano sempre una scusa. E così ci siamo sentiti anche in colpa, o meglio così si sono sentiti quelli che erano a caccia di un sogno olimpico, mortificato da giudici come minimo incompetenti. Loro lo hanno detto subito, anche se non è servito a nulla. Oggi però scopriamo che almeno un paio di quelli che decidevano le sorti dellaerano anche potenzialmente corrotti. Non lo diciamo noi e nemmeno il Coni, ma il Times che riprende una decisione ufficiale del Cio. Di punto in bianco, nel corso del torneo olimpico, sarebbero stati allontanati due giudici del Kazakistan, Alisher Altayev e Yermek Suiyenish. Il primo è stato identificato come soggetto pericoloso da Richard McLaren, lo stesso scienziato che aveva denunciato il doping di Stato in Russia.