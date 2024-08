Tiro con l’arco Mauro Nespoli qualificato alle finali di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)si è matematicamentealla finale delladeldicon, che andrà in scena nel weekend del 19-20 ottobre a Tlaxcala (Messico). L’azzurro, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, parteciperà all’evento per la settima volta in carriera (la quarta consecutiva). Nel proprio palmares spiccano due podidella competizione internazionale itinerante: secondo nel 2019 a Mosca e terzo lo scorso anno a Hermosillo, curiosamente sempre in Messico. Ricordiamo che il circuito ha vissuto le prove di Shanghai (Cina), Yecheon (Corea del Sud) ed Antalya (Turchia) negli ultimi mesi. All’appuntamento conclusivo sarà presente anche Elisa Roner nel compound.