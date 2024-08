Spalletti ridisegna l’Italia Modulo rientri esclusioni | come sarà la nuova Nazionale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Domani, domenica 18 agosto,un anno esatto dalla nomina di LucianoCT della. Un arrivo improvviso,improvvise furono le dimissioni di Roberto Mancini. Una prima volta, quella di, macchiata subito dal disastro di Euro 2024 che lo ha già messo spalle al muro in vista delle qualificazioni ai Mondiali: fallire ancora sarebbe una tragedia sportiva per il calcio italiano che manca ormai da troppo tempo al tavolo con le grandi del pianeta. All’orizzonte le sfide di Nations League contro Francia e Israele, due test già abbastanza importanti che, in caso dovessero dare segnali negativi, potrebbero pregiudicare addirittura la permanenza del CT sulla panchina. Urge, dunque, un cambiamento importante. Ilgiocherà con la difesa a 3 Partiamo dallo schema di gioco.