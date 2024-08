Serie A oggi le partite dal 17 al 19 agosto 2024 prima giornata | dove vederle in diretta tv canali e telecronisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 17 agosto 2024) TornalaA con ledelladella stagione/2025. Si parte con quattro anticipi del sabato sera per concludere con due posticipi di lunedì. Vediamo insiemevedere ledellaA, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma per la-2025 Dopo le amichevoli estive ed alcunedi Coppa Italia, scende in campo laA per ledel primo turno. La vincitrice dello scorso anno, l’Inter inizia fuori casa dal Genoa mentre la Juventus se la dovrà vedere con la neopromossa Como. Sabato 17Ore 18.30, Genoa-Inter. Partita trasmessa su Dazn,: Pardo-Stramaccioni Ore 18.30, Parma-Fiorentina. Partita trasmessa su Dazn,: Iori-Bazzani Ore 20.45, Milan-Torino.