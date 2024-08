Sanità in Campania tutti in fuga da De Luca per curarsi altrove I conti non tornano e smentiscono attacchi e annunci

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024)dallacampana e da De: non è il titolo di un film apocalittico ambientato in futuro distopico, ma la realtà che proprio oggi Il Giornale denuncia in un servizio sulla spinosa situazione di Napoli delle altra quattro province, documentando quanto asserito con dati e numeri che, nel denunciare lo stato dell’arte delle strutture pubbliche locali, non solo evidenziano una tendenza sempre più massiva dei residenti ina rivolgersi ad ospedali fuori regione. Ma contestualmentegli, gli allarmi e le invettive plasticamente sostenuti (negli ultimi mesi soprattutto) dal governatore.