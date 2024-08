Ragno violino come riconoscerlo e cosa fare se si viene morsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Il(Loxosceles rufescens) e la vedova nera mediterranea (Latrodectus tredecimguttatus), noti per essere tra i pochi ragni in Italia potenzialmente pericolosi per l’uomo, suscitano preoccupazioni comprensibili, ma è importante comprendere le circostanze in cui rappresentano un vero rischio. Entrambi appartengono a generi in cui sono annoverati alcuni dei ragni più tossici e mortali del pianeta; fortunatamente, a differenza di quanto alcuni suggeriscono, sia ilche la malmignatta – per la quale è stato recentemente sviluppato un innovativo antidoto – non sono così velenosi.(Loxosceles rufescens): Questo piccolo aracnide, di colore giallognolo o marrone, può raggiungere i 5 centimetri (comprese le zampe) e si distingue per la presenza di una macchia scura a forma disul prosoma.