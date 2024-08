Panico al parco giochi cede la giostra | tre bambini feriti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 17 agosto 2024) Tresono rimastiin un incidente che si è verificato in un. Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 16 agosto 2024. Lasu cui si trovavano isi è guastata e la cabina è calata velocemente verso il suolo. Nelsono intervenuti i carabinieri e, in vista degli ulteriori accertamenti, laè stata sequestrata. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo della settimana: le previsioni per tutti i segni Leggi anche: Incidente del bus, il racconto da brividi: cos’è successo San Sebastiano al Vesuvio, incidente al: 3 bimbiin undi San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Nella tarda serata di ieri, venerdì 16 agosto, unaè crollata e tresono rimasti