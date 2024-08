Musica a tutto volume nei locali e motorini rumorosi | tante proteste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Non c’è solo Casacon ad aver "disturbato" le notti tranquille dei residenti di Sirolo, diverse sono le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine da parte di sirolesi perche fino alle 2 di notte fanno a gara a chi va più veloce per San Lorenzo o la strada del Coppo ad esempio. Altri si lamentano per laalta dei bar ein centro nonosl’ordinanza sindacale in vigore. I controlli sono sempre tanti, anche in pieno centro storico, durante gli eventi estivi che affollano la piazza principale. Domani ci sarà forse il più grande: èpronto per il grande evento, ormai sold out da diverse settimane, con l’artista Bob Sinclair ospite di Casacon.