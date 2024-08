La mia faccia è come la pelle del sedere non ha rughe Paura di morire? Siamo nati con il certificato di morte in mano | Carlo Verdone si confessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Non ha mai nemmeno pensato di fare l’attore, almeno fino ai 18 anni, ma è nato con il cinema dentro., 73 anni dopo, è conosciuto in tutta Italia, da Nord a Sud, ed ha praticamente rivoluzionato il grande schermo italiano. Dalle risate alle lacrime, dall’ironia alle riflessioni filosofiche: una rappresentazione a tutto tondo dell’italianità e della vita, in generale. “Rifletto molto sul tempo – premette il regista e attore nella sua intervista al Corriere della Sera – detesto vivere alla giornata. Ma a differenza di una volta, quando facevo grandi progetti per il futuro e avevo una visione delle cose a cui avrei dovuto dedicarmi, non mi faccio grandi illusioni. A quest’età cerco di rendere la giornata la più piena possibile e soprattutto sono diventato una persona che ama riservarne una parte ai ricordi del passato”.