Il Palio di Siena ? 17 Agosto 2024 diretta tv esclusiva La7 dalle 18 | 40

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Si correrà oggi, sabato 17, (tvLa718:40) con uscita dei cavalli dal Cortile del podestà alle ore 19, ildel 16rinviato ieri pomeriggio per il sopraggiunto maltempo. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, dopo una riunione che si è tenuta con i Deputati della Festa e i Capitani delle dieci Contrade che saranno fra i canapi.Sempre nella medesima riunione è stato deciso di non ripetere il Corteo Storico, interrotto prima della sua conclusione dalla pioggia odierna; nel palco delle Comparse domani saranno dunque presenti due alfieri e un tamburino per ogni Contrada. Alle ore 17.10 inizierà lo sgombero della pista.17.40 alle 18.40 via Giovanni Dupré sarà aperta per l’accesso alla Piazza;17.50 alle 18.30 i cavalli saranno accompagnati nel Cortile del Podestà. Alle ore 18.