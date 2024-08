Il bilancio in città | I turisti sono in calo il caldo non ha aiutato Molti vanno all’estero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) E’ stato un Ferragosto comunque positivo quello vissuto in. Ildi presenze registrato in Riviera con punte del 30-40% si è naturalmente fatto sentire anche nell’entroterra Piceno perché se le strutture alberghiere al marein difficoltà e cimeno, anche il resto del territorio ne risente e non è una scoperta. I tanti eventi organizzati quest’anno dall’amministrazione comunalestati molto attrattivi ma è stato un turismo mordi e fuggi come quello per la Notte Bianca o quello per i concerti di Anna e di Tony Effe. Ascoliva Festival ha fatto un po’ da termometro della situazione.