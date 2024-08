Gratteri preso per piedipiatti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 agosto 2024) Nicola, capo della Procura della Repubblica di Napoli, è seccatissimo, uh!, non avete idea di quanto gli siano rimaste sullo stomaco l’abolizione dell’abuso d’ufficio e la separazione delle carriere dei magistrati. Due disastri. La separazione delle carriere, per dire la prima, renderà il piemme un poliziotto. Abolire l’abuso d’ufficio, poi. Ma lo sapevate voi che: “L’ultima versione era così restrittiva che risultava impossibile perseguire penalmente il pubblico ufficiale che faceva un errore in buona fede”? “Così restrittiva”. Roba da matti. Fino a ieri sua eccellenza poteva sbattere dentro chi aveva fatto “un errore in buona fede”, e già in questo incontrava qualche fastidiosa difficoltà. Ma adesso, ciccia, manco poteva più. Nero su bianco. E il peggio doveva venire.