Gli spari e il sangue nella movida notturna | agguato in piena regola

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi strige il cerchio sulla gravissima lite avvenutanotte tra venerdi e sabato in un bar di Cervinara, situatocentralissima via Roma. Nel locale c’erano ancora moltre persone, approffittando dell’aria fresca delle ore notturne dopo le temperature roventi che da settimane non lasciano scampo. Ed ecco che poco prima delle due una piacevole serata finisce in: due ragazzi di 30 anni iniziano a litigare animatamente, poi uno dei due volge un bicchiere di vetro verso il coetaneo che non esita un istante a cacciare dalla tasca una pistola: quattro i colpi sparati, tre a bersaglio, davanti alla folla scioccata. Stando alle prime testimonianze e alle indagini avviate immediatamente dai Carabinieri giusto immediatamente sul posto, la vittima avrebbe colpito l’altro ragazzo con il bicchiere che aveva in mano, scaraventandoglielo in testa.