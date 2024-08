Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 17 agosto 2024) Una donna è stata arrestata dalle autorità russe per aver versato 48nelle casse diucraina Il clima teso tra russi e ucraini non è di certo una novità. Questa volta a farne le spese è stata Ksenia Karelina, un’estetista russaa 12didalle autorità russe per aver versato 48sul contro di dell’organizzazioneucraina Razom. Questa è una ONG che viene considerata uno strumento per armare le truppe ucraine. La vicenda ha inizio a gennaio di quest’anno quando partì per Ekaterinburg con lo scopo di far visita ai suoi parenti. Al momento del suo arrivo in Russia, la donna è stata arrestata con l’accusa di tradimento.a 12diper averto a un’ONG ucraina (Pixabay) – Notizie.com“L’esercito ucraino utilizza Razom per finanziare, tra le altre cose, armi, munizioni ed equipaggiamento militare.