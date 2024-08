Assignon in arrivo alla Roma Abraham saluta?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 agosto 2024) Latorna a guardare in casa Rennes. Dopo l’acquisto di Le Fee, adesso i giallorossi hanno individuato in Lorenz, classe 2002, terzino destro del club francese, il profilo ideale per sostituire l’epurato Karsdorp. Sul fronte uscite, si fanno sempre più insistenti le voci di una partenza didirezione Arabia.: LE ULTIME I due club sono in contatto da diverse settimane ormai per trovare un’intesa. Va detto che i giallorossi avevano presentato una prima offerta, prestito con diritto di riscatto, prontamente rifiutata. Adesso, invece, con l’inserimento dell’obbligo di riscatto(circa 9 milioni) da parte della, il Rennes si è dichiarato disponibile a trattare. E’ ultimo scoglio da superare, visto che l’accordo con il giocatore è stato trovato velocemente, in virtù della sua volontà di trasferirsi nella Capitale e giocare da titolare.