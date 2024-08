Ad Hong Kong festa per la nascita di due gemellini di panda gigante

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 17 agosto 2024)adper ladi due baby, un maschio e una femmina. Ying Ying,, li ha partoriti in un parco a tema alla vigilia del suo 19esimo compleanno il 15 agosto. Nelle immagini fornite dall'Ocean Parksi vedono tenerissimi mentre vengono allattati con il biberon. La madre è lapiù anziana ad aver partorito con successo per la prima volta. I cuccioli sono nati dopo una gravidanza di quasi cinque mesi.Ying Ying e il padre dei gemelli, Le Le, sono stati regalati ada Pechino nel 2007 e si sono accoppiati con successo a marzo scorso. "Questaè una vera rarità, soprattutto se si considera che Ying Ying è ilpiù anziano ad aver partorito con successo per la prima volta", ha dichiarato l'Ocean Park in un comunicato.