A Man risponde Biraghi Parma e Fiorentina fanno 1-1

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Inizia con un punto il campionato di, che hanno aperto la Serie A 2024-2025 assieme a Genoa ed Inter impegnate al Ferraris. I gialloblù di Pecchia - davanti ai loro tifosi - erano partiti fortissimo con un gol di Man, poi nella ripresa la risposta dei viola di Palladino con una punizione di. Pronti via e la gara è subito avvincente con occasioni da una parte e dall'altra e con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Grandi protagonisti i portieri che con interventi importanti tengono il risultato sullo 0-0, ma al 22' non può nulla Terracciano sul perfetto mancino di Man, che trasforma in gol un ottimo assist di Bonny. I viola sentono il colpo e rischiano il tracollo quattro minuti dopo con i gialloblù ad un passo dal raddoppio con Sohm, ma il suo tentativo che si infrange sulla parte interna della traversa e torna in campo.