Wta 1000 Cincinnati 2024 | esordio con vittoria per Paolini Potapova ko in due set

(Di venerdì 16 agosto 2024)conper Jasminenel Wtadi. L’azzurra ha sconfitto nel secondo turno del torneo un’avversaria ostica come la tennista russa Anastasia, ora alla posizione 44 del ranking ma ex numero 21 e che nonostante il brutto periodo rimane una giocatrice insidiosa, soprattutto sul cemento. 7-6(2) 6-3 il punteggio: grande prova di maturità dell’azzurra, che ha dimostrato di non soffrire il cambio di superficie dalla terra di Parigi, che le ha regalato uno splendido oro olimpico nel doppio con Sara Errani. In verità la classe ’96 di Castelnuovo di Garfagnana era già scesa in campo ieri, proprio in doppio con Errani, portando a casa in tre set il match contro le due russe Alexandrova e Sizikova.