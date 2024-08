Un pony in corsia | la pet therapy per favorire il recupero dei piccoli pazienti oncologici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Perugia, 16 agosto 2024 - Si chiama “Un cavallo ino nelle immediate vicinanze”. E' il progetto relizzato dal Comitato regionale Fise (Federazione italiana sport equestri) con il Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. L'obiettivo è di far interagire questi animali con idi oncoematologia pediatrica seguiti in ambulatorio, tutti i giovedì mattina al Parco del sorriso di Serenella. “La malattia oncologica – spiega Antonella Piccotti, tecnico specializzato in interventi assistiti con gli animali, responsabile del progetto e docente formatore Fise - pone il paziente e la sua famiglia in una condizione di grande fragilità ed è proprio per questa ragione che il rapporto con il cavallo/può costituire un valido aiuto per affrontare, in situazione di follow-up, il reintegro alla vita e alla normalità”.