Ultime Notizie Roma del 16-08-2024 ore 08 | 10

(Di venerdì 16 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio via Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per diventare iperdog hanno condannato fermamente le violenze compiute da coloni mascherati che hanno incendiato case automobili Luna città della cisgiordania provocando la morte di un palestinese l’ufficio del primo ministro intende considerare l’incidente con severità ma inquadra versioni con un tentativo di combattere il terrorismo piuttosto che come terrorismo in se l’ufficio di Netanyahu ma poi non c’è il responsabile saranno catturati progettati condannati così scrive the Times of Israel andiamo in medioriente secondo round ad ora per i colloqui di Pace per il cessate il fuoco a Gabri rilascio degli ostaggi Stati Uniti Egitto e Qatar lavorano incessantemente non partecipa ma presente ritiro immediato di Israele la Casa Bianca definito ...