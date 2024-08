Sport in tv oggi venerdì 16 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024)16, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tanto tennis quest’, con il torneo di Cincinnati a catalizzare l’attenzione. Il torneo sul cemento dell’Ohio vedrà i tennisti italiani coinvolti. Jannik Sinner e Flavio Cobolli cercheranno l’accesso ai quarti di finali, al pari di Jasmine Paolini nel tabellone femminile, senza dimenticare le coppie Bolelli/Vavassori e Paolini/Errani impegnate nel doppio. In primo piano anche l’inizio del week end dell’undicesimo appuntamento del Motomondiale a Spielberg, in Austria, mentresarà il giorno del Palio di Siena.