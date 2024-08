Nintendo Switch 2 un noto analista giapponese stima il periodo di uscita ed il prezzo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 16 agosto 2024) Hideki Yasuda,di Tokyo Securities, ha pubblicato un nuovo articolo dedicato interamente a2, dove ha affermato che la nuova console della Grande N sarà acquistabile nella prima metà del 2025 ad uninferiore ai 499,99 dollari. Come segnalato prontamente dalla community, Yasuda ha affermato con un nuovo articolo che in quel dihanno comunque intenzione di rilasciare la nuova console nella prima metà del 2025, nonostante i recenti rumor che vogliono il lancio del dispositivo slittato in avanti di qualche mese rispetto ai piani iniziali della società. Hideki Yasuda ha inoltre affermato che secondo le sue analisi2 non sarà contraddistinto da untroppo alto, con l’obiettivo di consentire alla maggior fetta di pubblico di acquistare immediatamente la console, senza dover aspettare mesi e mesi per un ribasso.