La tua email potrebbe essere in pericolo | scopri come proteggerti dai siti insidiosi

(Di venerdì 16 agosto 2024) La tuaindaiLa tua casella di posta elettronica è veramente protetta? Forse è il momento diretenere al sicuro il tuo indirizzoda occhi indesiderati sul web. Non prendiamola sottogamba: la nostrapuò trasformarsi in un vero e proprio biglietto da visita per i malintenzionati del web. Potremmo pensare che sia solo un semplice contatto, eppure, in mano sbagliate, può diventare uno strumento per violare la nostra privacy. Se vuoi stare tranquillo, una revisione ogni tanto non fa mai male. Un piccolo check-up può salvarti da brutte sorprese e scongiurare il rischio di ritrovarti in qualche pasticcio digitale.