I video dell' avanzata a Kursk Gli 007 Uk | | truppe russe in movimento

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'Ucraina ha pubblicato venerdì 16 agosto le prime immagini ufficiali'incursionee sue forze nella regione russa di, iniziata dieci giorni fa. Sulla pagina Facebooke Forze d'assalto aereo di Kiev sono stati pubblicati deiche mostrano le prime ore'operazione nella regione dl là del confine iniziata il 6 agosto, "un giorno che entrerà nella storiaa guerra russo-ucraina". Dallo scorso 6 agosto, giorno in cui è scattata «l'offensiva su'esercito ucraino, le forze di Kiev affermano di aver preso il controllo di 82 località e 1.150 chilometri quadrati. In pratica, in appena dieci giorni, l'Ucraina avrebbe occupato la stessa quantità di territorio nemico di quello che i russi sono stati in grado d'invadere dall'inizio di quest'anno.