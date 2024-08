Gerardina Trovato lo sfogo su Tik Tok | Non mi abbandonate siete la mia forza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024)è ritornata sulle scene con una serie di con una serie di concerti che la stanno vedendo protagonista sui palchi siciliani., la richiesta su Tik Tok Per l’occasione la cantautrice catanese ha aperto un profilo su Tik Tok , social nel quale nei giorni precedenti erano diventati virali dei brani dell’artista e video di esibizioni live. I contenuti al tempo stesso hanno raggiunto i fan dellache hanno lanciato appelli di aiuto nei suoi confronti. Lontana dalle scene da diversi anni ha dovuto affrontare problemi di varia natura con la famiglia in primis come aveva raccontato sulle pagine di Fanpage: “Tutto è cominciato a gennaio 2007 quando morì mio padre e mia madre mi disse che come liquidi in banca non c’era nulla. Pare fossero rimasti solo beni immobili.