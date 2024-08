Fiorentina Palladino | Siamo pronti e motivati per far bene Gud? L’ho sognato tutte le notti è fra i più forti in Serie A

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 16 agosto 2024 – Il tecnico della, Raffaele, ha parlato alla vigilia del debutto in campionato contro il Parma: "E' un mix di emozioni belle, intense e adrenalitiche che ci hanno portato in 40 giorni di ritiro a questa vigilia.emozionati ma cipreparati, è stato un bel periodo. E’ stato piacevole lavorare con questi ragazzi e conoscere una società nuova con giocatori nuovi" Come sta la quadra? "I ragazzi sonoed hanno lavorato tanto, con carichi di lavoro importanti cui non erano abituati, ma sono stati disponibili a sudare e lavorare e metterci quello che serve per arrivare all'inizio di stagione con una condizione di forma ottimale. Ho visto un grande gruppo che ha fatto cene per conoscersi e stare insieme e i nuovi si sono ben integrati. Poi domani contano i risultati e noipreparati e".