Ciclismo Alice Toniolli ancora in prognosi riservata I medici | Non è in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024)per, la 19enne vittima di una terribile caduta durante il ‘Circuito dell’Assunta’ a Ceneda di Vittorio Veneto. La giovane atleta trentina, ciclista della Top Girls Fassa Bortolo, ha riportato importanti lesioni alla testa e al torace. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e hanno richiesto l’immediato trasferimento prima a Conegliano e poi a Treviso. In queste ore è così arrivato il bollettino medico da parte dello staff dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, che fa tirare un sospiro di sollievo seppur parziale: “Larimanevista la gravità dell’ematoma alla testa maè fuoridi”. Sicuramente una grande notizia per la famiglia di, ma anche per tutti gli appassionati che hanno espresso vicinanza alla giovane atleta dopo il terribile incidente di gara.