Catwoman Halle Berry | Potrei girare un sequel se ne fossi la regista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 16 agosto 2024), ospite in tv, ha parlato del filma 20 anni dalla sua uscita nelle sale, rivelando che ha amato girarlo.non esclude in futuro di riprendere il ruolo di, nonostante i risultati deludenti ottenuti dal film del 2004 diretto da Pitof. Durante un'apparizione al The Tonight Show, l'attrice premio Oscar ha infatti avuto modo di parlare nuovamente dell'iconico ruolo che ha potuto portare sul grande schermo 20 anni fa. Un possibile? Parlando della possibilità di interpretare nuovamentein un possibileha infatti dichiarato: "Forse, se potessi esserne la". L'attrice ha rivelato di aver amatoil progetto tratto dai fumetti della DC e di essere felice che le nuove generazioni lo