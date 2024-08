Calcio Femminile La cingolana Greta Enriconi è una nuova giocatrice della Juventus Women

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 16 agosto 2024) La classe 2008 passa dalla Jesina Aurora alla società bianconera: ha già iniziato la preparazione con la Primavera. “Spero di crescere ancora, far bene e non deludere” CINGOLI e JESI, 16 agosto 2024 –è una. A dare la notizia del passaggio alle bianconereclasse 2008 di Cingoli, infatti, è stata la Jesina Aurora attraverso un post su Facebook., 16 anni, è cresciuta nel settore giovanileSan Francesco Cingoli, oraSF. Suo padre Piergiorgio, tra l’altro, è stato presidentesocietà. Quindi è passata all’allora Jesina, riuscendo a debuttare in Serie C, mettendo a segno nella passata stagione 2023-2024 diversi gol. Con le leoncelle ha giocato anche nelle formazioni Under 15 e Under 17. Ha giocato anche nella Nazionale Under 20 e nella rappresentativa regionale Marche dell’Under 13.