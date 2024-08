Banca d’Italia | Tasse a giugno entrate aumentate quasi del 10% ll debito sale a 2 9485 mld € +303 mld €

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Aletributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 42 miliardi, in aumento del 9,9 per cento (3,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2023. Lo rileva Bankitalia. Nel primo semestre del 2024 letributarie sono state pari a 248,8 miliardi, in aumento del 7,5 per cento (17,5 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ilpubblicoancora e si avvicina sempre di piu’ a quota 3 miliardi: lo scorsoildelle Amministrazioni pubbliche e’ aumentato di 30,3 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.948,5 miliardi. Lo rileva Bankitalia nel Bollettino “Fabbisogno e”.