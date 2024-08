Vuole farsi pubblicità Elodie attacca Meloni scoppia la bufera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ormai è chiaro a tutti: quando si parla di, non si tratta solo di una cantante ma di una stratega mediatica pronta ad attirare l'attenzione, soprattutto quando si tratta di politica. E che modo migliore di farlo se non sta volta, però, la scelta è stata particolarmente astuta: un bel calendario Pirelli, tema «sensualità», e il supporto di Repubblica che sembra aver trasformato la sua intervista in un comizio. Dopotutto, quando si posa sotto il sole di Miami per uno dei calendari più iconici al mondo, perché non cogliere l'occasione perre il governo italiano? La cantante esordisce sottolineando come in Italia «ci sia un problema di diritti acquisiti minacciati.ndo il matrimonio gay, o l'aborto, sila libertà. La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo.