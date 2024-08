Test Sammaurese passa il Russi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024): Morigi (1’ st R. Ravaioli),Morri (1’ st Scanagatta), Bolognesi (1’ st Proverbio), Maltoni, Hasanaj, Canalicchio, Montesi (1’ st Misuraca), Casadio (43’ st N. Ravaioli), Pacchioni (1’ st Imoh),N. Ravaioli (1’ st Gabrielli), Barbosa. All.: Taccola.: Sarini (34’ st Giannuzzo), Gualandi (19’ st Zannoni), Crispino (40’ st Facciani), Guidi (11’ st Guarino),Colombo, Bertoni (11’ st Dradi), Venturi (16’ st Lanzoni), Ferretti (11’ st Calderoni), Brigliadori (16’ st Nicolosi), Salomone (11’ st Santomauro), Saporetti (11’ st Cobrescu). All.: Farneti. Reti: 14’ pt Brigliadori, 41’ pt Colombo, 10’ st Barbosa. Primo tempo decisamente appannaggio di unagile, preciso nel giro palla con la regia in zona di attacco di Salomone che spesso arretra per ricevere palla e cercare l’assist per i compagni.