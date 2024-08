Taranto la società smentisce le voci sulla cessione del club | la nota

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo che in casaerano circolatesu una possibiledela una cordata di imprenditori che entro il fine settimana sarebbe stata pronta a incontrare l’attuale proprietà per definire la trattativa, iltramite un comunicato ha prontamente smentito. Il comunicato del“LaFootball1927 in riferimento a notizie riportate da alcuni organi di informazione,categoricamente che al momento ci sia in atto una trattativa credibile con qualsiasi gruppo imprenditoriale. Inoltre siche sia nella giornata di oggi ed in quella di venerdì , ci sono stati e ci saranno incontri per la definizione di ipotetiche trattative.