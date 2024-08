Sharon Verzeni test del Dna a chi abita nella via dell’omicidio Ancora al vaglio i filmati delle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Bergamo, 15 agosto 2204 – Restaun mistero l’omicidio di, la 33enne uccisa a coltellate,notte tra il 29 e il 30 luglio, a Terno d’Isola,Bergamasca, dopo essere uscita di casa per fare una passeggiata. Ma le indagini proseguono a ritmo serrato: gli investigatori puntano anche sulla carta degli esami scientifici etracce biologiche. Omicidio, indagini tradizionali e super tecnologia per dare un nome all’assassino E così, mentre il Ris di Parma sta analizzando gli abiti indossati dalla giovane e le tracce trovate sul suo corpo, gli investigatori hanno iniziato a profilare il Dna di diversinti della cittadina bergamasca, in particolare quelli cheno in via Castegnate, dove è avvenuto il delitto.