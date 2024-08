Pranzo di Ferragosto all’Opera Cardinal Ferrari 24 volontari servono il pranzo a oltre 200 senza fissa dimora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Milano, 15 agosto 2024 – “Un pienone anche quest’anno, ne siamo molto felici. Tra l’altro, essendo l’Opera una delle poche strutture aperte anche oggi, i nostri Carissimi hanno portato a loro volta degli ospiti così da condividere con loro un giorno di festa”. Queste le parole di Jean Pierre Bichard, Responsabile deidell’Operache mai come quest’anno, insieme ai tantiche ogni giorno dedicano il loro tempo per accogliere chi è meno fortunato, ha dato rifugio ai numerosi, offrendo un pasto, una doccia o un cambio d’abiti asciutto dopo notti difficili. Come nella giornata di oggi che ha ospitato come di consueto, il Grandedi, presso la storica sede in via Boeri.