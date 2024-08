Liga | Federazione valuta l’idea di portare Barcellona-Atlético negli Usa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Latorna alla carica con il Piano Miami., già sperimentata due volte in passato (senza riscuotere successo, ndr.), è che due squadre del campionato iberico giochino la loro partitaStati Uniti, per espandere il marchio della competizione. La partita prescelta, come annunciato da Relevo e come confermato da AS, è. Ora che i rapporti con lasi sono ristabiliti e che ora il regolamento Fifa lo consente, Javier Tebas, presidente della, ha dichiarato pubblicamente che tornerà in campo con questa iniziativa: “Non so quando, ma questa volta Lagiocherà partite ufficiali all’estero, penso che potrebbe essere nella stagione 2025-26”. Anche se una delle opzioni al vaglio è quella di anticiparlo alla stagione appena iniziata in Spagna. La partita prescelta per Miami è dunque, nel fine settimana del 22 dicembre.