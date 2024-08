La rivincita dei musei lombardi | in un anno quasi dieci milioni di visitatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Milano, 15 agosto 2024 – Unal museo ina.10divarcato le porte deiregionali, poco meno di 12se si conteggiano anche gli ingressi neistatali. Nel 2023 idei 201riconosciuti ina sono stati 9.729.099, il 46% in più rispetto al 2022. L’impennata di ingressi aisi registra in tutti i territori, ma soprattutto in provincia di Bergamo e di Brescia, capitali della Cultura 2023, dove isono stati 57,5% e il 63%. Altri 2disono poi passati per la Pinacoteca di Brera, il Complesso museale di Palazzo Ducale di Mantova e gli altri poli statali. La Madonnina resta sempre la più amata: sono 765mila le perone che hvisitato il Museo del Duomo di Milano e sono saliti sul tetto della cattedrale.