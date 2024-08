La presidente Shafik della Columbia University si dimette dopo le proteste di Gaza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) La, Minouche, si è dimessa dal suo incarico nel mezzo di un dibattito sulla libertà di parola in merito alleuniversitarie sulla guerra a. Le dimissionisignoragiungono appena un annoaver assunto l’incarico presso l’università privataIvy League di New York City e poche settimane prima dell’inizio del semestre autunnale. La signoraè ora il terzodi un’universitàIvy League arsi a causasua gestione dellecontro la guerra a. Ad aprile, la signoraha autorizzato gli agenti del Dipartimento di Polizia di New York a fare irruzione nel campus, una decisione controversa che ha portato all’arresto di circa 100 studenti che stavano occupando un edificio universitario.