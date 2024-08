In gravi condizioni la ciclista 19enne Alice Toniolli della Top Girls Fassa Bortolo dopo una caduta in gara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unain, “un terribile incidente” perTopinal Circuito dell’Assunta ma finita fuori strada attorno a metà percorso. È tutto avvenuto ieri come riporta il Dolomiti. La, andata a sbattere lungo il muretto a bordo strada, è stata trasportata prima all’ospedale di Conegliano e, successivamente, all’ospedale di Treviso in. “L’incidente ieri pomeriggio su un rettilineo, in piana, dove però le atlete viaggiavano a 50 km orari. Nel prendere la borraccia deve aver toccato la ruota dell’atleta davanti ed è sbalzata sulla sinistra” racconta all’Adnkronos Giacomo Salvador, presidenteCicloturistica e organizzatore dell’iniziativa. “Ieri sera e questa mattina ho telefonato a Rigato, tecnico