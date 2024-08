Il grande sogno degli show in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'articolo critico del New York times ha acceso i riflettori sulle polemiche legate al turismo definendo Bologna fra le altre cose "un mangificio di mortadella e affini". Se a Bologna si mangia bene e ovunque è un bene per il turismo che ovviamente ama questa città anche per altri aspetti. Bologna ha prodotto un'estate piena di eventi, spettacoli, novità che ne fanno un modello. Non ho prove scientifiche ma credo che soprattutto questo succedersi di eventi abbia attirato turisti e visitatori. I nodi irrisolti sono altri, come la Città 30, un flop e un bluff nello stesso tempo e il caos che regna in aeroporto. Aristide Ferrarini Risponde Beppe Boni Bologna sa sognare e sa far sognare.