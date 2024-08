Ferragosto di caos sul litorale della Versilia | forte vento trombe d’aria e salvataggi in mare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilsul, tra Viareggio e Cinquale, è stato segnato da condizioni meteo avverse che hanno rovinato la giornata di festa per molti bagnanti. Non solo incendi nelle ultime 24 ore, ma anche unha colpito la zona, alzando la sabbia e costringendo le persone a lasciare in fretta la spiaggia. Diversi stabilimenti balneari hanno subito danni, tra cui l’Alhambra in Darsena a Viareggio, come confermato dal titolare Iacopo Giannini su Facebook. A Lido di Camaiore, una trombaimprovvisa ha spinto i clienti a rifugiarsi nei bar e ha obbligato i gestori a chiudere rapidamente gli ombrelloni. A mezzogiorno, le spiagge erano praticamente deserte, con molte persone che si sono rifugiate nelle auto per cercare riparo. Anche la tradizionale corsa ciclistica Firenze-Viareggio è stata interrotta a causa del maltempo.